По мнению эксперта, стиль дворца - это "эстетизация приватизированной власти".

Историк архитектуры, искусствовед и профессор университета в немецком Бремене Михаэль Мюллер оценил архитектуру и эстетические особенности усадьбы Путина под Геленджиком.

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В интервью DW он отметил, что стиль дворца отсылает в прошлые века - здание "словно выпало из своей эпохи".

"И уж точно оно не устремлено в будущее. У этого здания нет будущего. Напротив, она символизирует то, что власть и величие черпаются из прошлого. Если же рассмотреть модель общества, на которой основывается подобная архитектура, то это общество до начала индустриализации», - пояснил он.

«Трудно себе представить, что это, во-первых, может использоваться как летняя резиденция и, во-вторых, что принадлежит (или предположительно относится) главе государства, взгляд которого вообще-то должен быть устремлен в будущее. Глава которого вообще-то не должен погружаться летом в аристократическую эпоху XVII века», - продолжил ученый.

По словам историка, это здание можно оценить как попытку самолюбования властью, «способ показать самому себе, какое значение ты имеешь».

"А если посмотреть на внутреннее убранство, невозможно представить, чтобы мелкий буржуа, который вознесся до государственного деятеля, чувствовал себя там комфортно. Это здание враждебно не только к природе, оно враждебно и к людям. Она презирает людей. Потому что сложно увидеть в нем людей. Это архитектура презрения к людям, в том числе и к тем, кто ею пользуется или будет пользоваться», - продолжил он.

Искусствовед допускает, что «дворец Путина» может представлять собой образец «архитектуры олигархии».

«Может, тот, кто в свое время "зачистил" олигархов, кто лишил их политического влияния и заставил подчиняться, теперь ставит себя на вершину олигархического самодовольства - и ради этого злоупотребляет политической властью? Здесь мы имеем дело с эстетизацией приватизированной власти», - отмечает эксперт.

Фильм о дворце Путина: что известно

"Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального на следующий день после его задержания выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров.

Кроме дворца, на участке расположен Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, буквально зарытый под землю, церковь, оранжерея на 2500 квадратных метров, амфитеатр и 80-метровый мост через овраг, ведущий к чайному домику. В горе есть специальный тоннель, позволяющий выйти к морю.

В Кремле расследование Навального в отношении усадьбы Путина назвали "лохотроном".

Впоследствии российский бизнесмен-миллиардер, близкий друг президента РФ Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем усадьбы в Геленджике. Российская пропаганда пока доказывает, что объект недостроен, и внутри него – «сплошной бетон».

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Автор: УНИАН