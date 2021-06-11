Девушка просила не выдавать ее родственникам.

В Дагестане полиция забрала из кризисной квартиры жительницу Чечни, которая сбежала от семьи из-за сексуальной ориентации. Есть информация, что девушка является дочерью соратника Рамзана Кадырова.

Как рассказала дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина в своем Instagram, 10 июня полицейские вломились в кризисную квартиру группы «Марем» в Махачкале. В этой квартире скрывались женщины, подвергшиеся домашнему насилию.

Одна из них ушла из дома три дня назад из-за избиений и отправила в полицию видео, в котором просила не выдавать ее родственникам.

«По моей информации, вокруг дома стоят машины чеченских и дагестанских полицейских. Ей грозит самая жестокая расправа, её могут убить», – отметила Светлана Анохина.

По информации оппозиционного чеченского Telegram-канала 1Adat, девушку зовут Халимат Тарамова.

Предполагается, что «из-за простой девушки кадыровцы не поехали бы в другую республику», вероятно, она – дочь соратника Ахмата Кадырова Аюба Тарамова. Ранее он занимал должности главы аппарата администрации Чечни и первого замминистра ЖКХ республики.

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Автор: Катерина Шварц