Кадыров пригрозил найти и уничтожить комментатора, который назвал его "шайтаном"

"Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу", - заявил Кадыров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter