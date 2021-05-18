Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram увидел оскорбительный комментарий в свой адрес и пригрозил уничтожить комментатора.
Как пишет «Сноб», неизвестный написал главе Чечни «ты не человек, ты просто шайтан».
Кадыров сделал скриншот комментария и заявил следующее:
«Если это ты мне пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: «Если я умру, помогите моей семье». Как я помогал другим. Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу».
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