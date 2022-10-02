Россияне крайне негативно воспримут идею Путина, считает эксперт.

Российский политолог Аббас Галлямов высказался об информации о том, что президент РФ Путин может готовить на свое место дочь, Екатерину Тихонову. По словам эксперта, планы диктатора крайне размыты, однако уже понятно, что он сильно рискует.

Об этом Галлямов рассказал в эфире телемарафона.

По словам политолога, россияне воспримут это очень негативно. Даже в лучшие времена, когда рейтинги Путина были выше, большая половина россиян восприняла бы это плохо. Теперь же часть россиян, которая точно не оценит идею диктатора сделать главой Кремля свою дочь, выросла еще сильнее. Галлямов называет две причины, которые могут указывать на планы Путина.

"Во-первых, ее летом зачем-то начали пытаться раскручивать. Пока не очень активно, но ее назначили на должность, которая предполагает, там есть перспективы для раскрутки. Ее в главном объединении российских предпринимателей сделали главной в комиссии по импортозамещению. Поскольку эта ключевая тема для российской экономики в условиях санкций, то, в принципе, это тема для раскрутки", - отметил политолог.

Тихонову смогут показывать по телевизору и внушать россиянам, что она якобы "спасает экономику". Это явно делается не просто так, считает Галлямов.

"Вторая причина: Путин точно же считает себя величайшим политиком современности. И он не может не думать, я просто не представляю себе, когда он посмотрел в марте, как в Туркмении папа передал власть сыну. Посмотрев на это, он вспомнил, как это сделали Алиевы и другие. И у него не может зародиться такая мысль: "если эти придурки смогли, ну я-то, величайший стратег, точно смогу", - добавил эксперт.

Однако Галлямов отметил, что Путин является очень скрытным человеком и далеко не все, что лежит на поверхности, может оказаться правдой. Диктатор может специально вбрасывать и сеять разные мысли у россиян, чтобы дезориентировать их и готовиться к чему-то совершенно неожиданному.

Дочь Путина: что известно о Екатерине Тихоновой

Тихонова родилась 31 августа 1986 года в немецком Дрездене, тогда там служил офицер КГБ Владимир Путин. Несколько лет назад она стала главой негосударственной компании "Инопрактика", которая с 2015-го года получила господрядов на 452 млн рублей.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз, Канада и Япония ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым".

В июне появилась информация о том, что Путин готовит почву для похода дочери в большую политику. Если говорить проще, младшая дочь президента РФ будет контролировать поток запрещенных западных товаров в Россию через третьи страны. В августе СМИ рассказали о поездках дочери Путина на свидания в ЕС и о том, как Тихонова спускала миллионы из казны РФ.

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