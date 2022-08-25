Дочь Путина Катерина Тихонова использовала бизнес-джеты Gulfstream G650 и Bombardier для встреч с танцором Игорем Зеленским.

Охранники Службы безопасности Владимира Путина с 2016 по 2020 год сопровождали дочь президента Катерину Тихонову в Мюнхен на свидания с танцовщиком Игорем Зеленским.

Об этом пишут "Важные истории" и Der Spiegel в совместном расследовании.

За пять лет сотрудники Службы безопасности почти 100 раз бронировали отели для охраны Тихоновой: более 40 раз в Германии, а также в России, Австрии и Италии. Они сопровождали дочь Путина группами по 9-12 человек.

Тихонова выезжала за границу десятки раз в год. Одна из поездок, подсчитали журналисты, обошлась российскому бюджету почти в два миллиона рублей.

Также дочь Путина использовала бизнес-джеты Gulfstream G650 и Bombardier для встреч с Зеленским. Стоимость часа аренды таких же бизнес-джетов составляет около 7-10 тысяч евро. Таким образом, один перелет в Мюнхен и обратно мог стоить около 40 тысяч евро.

При этом в России члены семьи президента имеют право на государственную охрану, только если проживают совместно с ним или сопровождают в поездках, уточнили "Важные истории".

Как сообщили источники Der Spiegel, частые поездки Тихоновой и ее охраны привлекли внимание немецких спецслужб, которые начали следить за дочерью президента и сотрудниками СБП.

Игорь Зеленский шесть лет руководил Баварским балетом. В мае журналисты выяснили, что танцовщик состоит в отношениях с дочерью Путина Тихоновой, у пары есть общая дочь. Зеленский покинул свой пост в апреле этого года, объяснив уход "семейными обстоятельствами".

Что известно о дочери Путина Катерине Тихоновой

Тихонова родилась 31 августа 1986 года в немецком Дрездене, где служил офицер КГБ Владимир Путин.

Окончила МГУ, является кандидатом физико-математических наук и возглавляет компанию "Инопрактика".

По словам экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, которая знакома лично с Тихоновой, та - слишком непубличный человек, она слишком закрыта, пытается остаться незаметной.

Тихонова занималась акробатическим рок-н-роллом и достигла определенных успехов.

Стала главой негосударственной компании "Инопрактика", которая с 2015-го года получила господрядов на 452 млн рублей.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз, Канада и Япония ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым".

23 июня 2022 года появилась информация о том, какую должность готовят для дочери Путина.