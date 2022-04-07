Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские ограничения трудно поддаются объяснению.

Российская Федерация снова пригрозила ответом на фоне новых санкций США, под которые попали "дочери" президента РФ Владимира Путина. В Кремле заявили, что такие действия Запада не поддаются объяснению.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Реакция, как и на все остальные санкции. Мы, конечно, считаем, что, во-первых, сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций. Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению. Но, к сожалению, вот с такими оппонентами нам приходится иметь дело", - заявил Песков

При этом он снова пригрозил ответом и заявил, что РФ это сделает так, "как посчитает необходимым".

Как ранее сообщал УНИАН, США ввели новый пакет санкций против Российской Федерацией. Он коснулся банковского сектора страны-агрессора и частных лиц, включая дочерей Владимира Путина.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что нужен действительно "болезненный" пакет санкций против РФ для предотвращения новой кровавой волны на Донбассе.

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