Если говорить проще, младшая дочь президента РФ будет контролировать поток запрещенных западных товаров в Россию через третьи страны.

Новая должность для любимой дочери - Екатерина Тихонова будет заниматься уже легендарным российским импортозамещением.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, 35-летняя Тихонова стало сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Деятельность координационного совета заключается в разработке практик замещения импортного оборудования российскими аналогами.

"Что такое импортозамещение в той логике, которую мы сформулировали и по которой мы идем. По сути это развитие высокотехнологичных производств в собственной стране", — говорил Путин.

Если говорить проще, младшая дочь президента РФ будет контролировать поток запрещенных западных товаров в Россию через третьи страны, потому как Путин легализовал параллельный импорт в обход западных санкций, введенных после вторжения в Украину.

Как отмечается в сюжете, новая должность Тихоновой, - скорее всего, новый трамплин к госаппарату, о чем ходили слухи конце мая. Это может быть первым шагом к более масштабному - назначению Екатерины на пост главы партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что Путин чувствует, что его ближайшее окружение им недовольно. Он хочет опереться на того, кто его никогда не предаст, сообщают британские СМИ. Поэтому президент РФ якобы рассматривает возможность выдвинуть свою дочь на высшую политическую должность - главы партии "Единая Россия".

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