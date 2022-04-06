Инвестиции в экономику России тоже запрещены.

Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против России. Он коснулся банковского сектора страны-агрессора и частных лиц, включая дочерей Владимира Путина.

Как передает CNN, о свежих ограничениях на брифинге рассказал высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена.

Санкции наложили на Сбербанк и его крупнейший частный банк Альфа-Банк. На текущий момент США полностью заблокировали "более двух третей российского банковского сектора".

В Белом доме также объявили о запрете любых новых инвестиций в экономику РФ. Это решение будет введено в действие по согласованию с G7 и Европейским Союзом.

Ограничения коснулись и частных лиц, включая дочерей Путина. По данным СМИ, их зовут Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. В США считают, что у них могут храниться активы президента РФ.

"У нас есть основания полагать, что Путин и многие его приспешники и олигархи скрывают свое богатство, скрывают свои активы с помощью членов семьи, которые вложили свои активы и свое богатство в финансовую систему США", — заявил чиновник Белого дома.

Индивидуальные санкции коснулись и бывшего президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. На текущий момент США ввели санкции в отношении более 140 олигархов и их семей, а также 400 правительственных чиновников РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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