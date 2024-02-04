Евгений Дикий отметил, что нельзя давать России передышку.

У армии Российской Федерации проблемы с техникой и боеприпасами. Оккупантам приходится доставать запасы времен СССР.

Экс-командир роты батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что если бы россияне могли, то они бы давно сделали демилитаризованную зону, о которой так давно говорят, и она была б до Польши.

"Была бы их воля, они бы сделали демилитаризованной зоной всю территорию Украины, вплоть до польской границы. Они это сильно не скрывали, а теперь и вообще уже не скрывают, что их цель именно такая. А добились они из этой цели того, чего смогли добиться. Каких-то новых средств, которые бы давали им возможность добиться большего, я пока у них не вижу. Вы говорите, что они воюют уже старым оружием, - так и есть", - заявил эксперт в интервью "24 каналу".

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В качестве примера, свидетельствующем о проблемах оккупантов с техникой, он привел производство танков в РФ.

"Россияне сегодня обновляют танки вместо уничтоженных нами двумя способами. Они выпускают новые танки - до 20 машин в месяц, и это сейчас их верхний предел. Это то, что они производят при условии, что перевели танковую промышленность на трехсменную работу семь дней в неделю. Но ограничивают россиян не человеко-часы, а компоненты, которые попали под санкции. Оказалось, что, в отличие от Советского Союза, российский танкопром уже совсем не независим от Запада. И в отличие от дронов, которые можно вполне собирать из гражданских компонентов, реально покупаемых на AliExpress, - с танками так не проходит. И нет такого варианта, как заменить, например, танковый подшипник подшипником от "жигулей". Собственно, 20 новых машин они делают и где-то 50 - снимают с консервации со стратегических складов, которые еще Советский Союз наделал за Уралом", - рассказал Дикий.

Он указал, что именно с этих складов едут на фронт Т-55 и Т-54 в больших количествах.

"Напомню, что в советском танкопроме этот двузначный индекс - это год принятия машины на вооружение. То есть вся "дискотека 1980-х" уже сгорела, вот 1970-е догорают. Сейчас активно воюют танки 1960-х годов и на замену им уже едут машины 1950-х годов. Ждем, когда появятся легендарные Т-34. По другой бронетехнике - ситуация еще ярче бывает. Честно говоря, я понял, насколько у них с этим проблемы, только когда реально увидел эти абсолютно самопальные гибридные шушпанцеры. Это - "мотолиги". На армейском сленге так называются МТ-ЛБ - армейские тягачи с легким бронированием против пуль. То есть это вообще не боевая техника. Когда я увидел "мотолыгу", на которую сверху наварена пушечная башня, срезанная с корабля, - ну все, приплыли. Последний раз такое было во время блокады Ленинграда. То есть на самом деле это - показатель. Это то, чего никто не ожидал", - считает ветеран.

Кроме того, он подчеркнул, что были расчеты, что после определенного количества цинковых гробов у России начнется определенный психологический надлом, но не сработали цинковые гробы.

Эксперт напомнил, что Москве помогает воевать против Украины Иран, поставляя дроны-камикадзе, но это не помогает РФ решить главную проблему со старым классическим железом - танками, пушками, бронетехникой и снарядами.

"Казалось, что у них такие бездонные запасы, а на самом деле дно уже просто просвечивает. Это как раз то, почему я и говорю, что если будет только БК - ни в коем случае не давать россиянам паузу. Именно для того, чтобы они не возобновили эти запасы. На примере танков это очень четко видно. Смотрите, они привозят на фронт 70 машин в месяц: 20 новых и 50 снятых со складов. Мы за это же время в разные месяцы сжигаем от 100 до 150 машин - в среднем 120. Эта разница - минус 50 танков - плюсуется каждый месяц, и склады за Уралом тают. Это видно просто со спутников, потому что они (танки - УНИАН хранятся там под тентами, а не в ангарах. Оттуда уже более половины машин выехало. То есть мы уже уничтожили таким образом все эти танки, которые у них были на момент начала так называемой СВО, и половину стратегических запасов, которые еще Советский Союз делал на третью мировую войну", - объясняет Дикий.

Оружие России - что уничтожила Украина

Украина потопила уже пятую часть Черноморского флота РФ, который еще весной 2022 года Москва называла "непобедимым" – тогда он насчитывал 73 корабля. В открытом море и в доках уже уничтожено 13 суден. После уничтожения в Крыму ракетного катера "Ивановец" потери РФ составляют уже 20%.

При этомв в Генштабе заявили, что за сутки 3 февраля ракетные войска Вооруженных сил Украины уничтожили артиллерийское средство противника, а авиация накрыла 12 районов дислокации войск врага.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что ориентировочные сроки использования всего имеющегося на военных складах РФ составляют два года.

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