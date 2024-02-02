При этом качество ракет становится все хуже.

Россия во время обстрелов Украины увеличила использование ракет, которые летят по баллистической траектории.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что с 29 декабря 2023 года, когда была одна из самых масштабных атак по территории Украины, оккупанты применили 158 средств воздушного нападения.

Игнат сказал, что противник чаще стал использовать ракеты, летящие по баллистической траектории, в частности, это "Искандер-М", а также аэробалистические ракеты "Кинжал", крылатые ракеты Х-22 и ракеты зенитные управляемые с-300.

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"Враг понимает, что мы имеем определенные возможности по сбитию "шахедов", крылатых ракет, процент сбития которых довольно большой, поэтому чаще прибегает к применению именно баллистики, которую сбивать могут только специальные средства, которых у нас не так много", — пояснил Игнат.

Он также отметил, что есть пассивная оборона от баллистики, а также противник часто бьет по ложным целям.

"И часто баллистика не долетает туда, куда должна была. Есть разные причины, которые приводят к этому, одна из них — качество ракет становится все хуже", - отметил представитель Воздушных сил.

По его словам, на это надо смотреть с оптимизмом, но все-таки часть ракет таки долетает, хотя и не все.

Война в Украине - удары баллистическими ракетами

Как сообщал УНИАН, в Белом доме подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты малой дальности от КНДР и применяет их для обстрелов Украины.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, как ВСУ удалось сбить с курса баллистические ракеты. ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы против вражеской баллистики. Благодаря этому удалось сохранить жизнь мирных жителей.

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