Весной 2022 года ЧФ РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым".

Украина уже потопила пятую часть Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ). Об этом сообщил эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он отмечает, что весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его "непобедимым".

"Но после уничтожения крейсера "Москва" флот навсегда отошел от берегов Украины. Всего с того времени в открытом море и в доках было уничтожено 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе", - напоминает эксперт.

По его словам, после уничтожения в Крыму морскими беспилотниками ракетного катера "Ивановец" потери ЧФ РФ, если судить по общему тоннажу кораблей, составляют уже 20%.

В свою очередь историк Ян Берендс из Европейского университета Виадрина во Франкфурте-на-Одере отмечает, что если смотреть на историю, Россия не является выдающейся военно-морской державой.

"Силой страны всегда была ее армия, а не флот. Это касается и Черного моря, где они сами затопили часть флота в Крымскую войну 1854 года и после революции 1918 года. Успехи Украины против путинских военных кораблей после 2022 года иллюстрируют недостаток современных технологий и непрофессионализм моряков", - отметил эксперт.

Потери ЧФ РФ в войне в Украине - последние новости

В ночь с 31 января на 1 февраля в Крыму потопили ракетный катер "Ивановец". Стоимость потерянного РФ корабля составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов. Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины показало видео атаки.

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