Относительно количества потерь личного состава пока точной информации нет.

Уничтоженный российский катер "Ивановец" – это довольно серьезная единица, предназначенная для уничтожения надводных целей противника. Даже если РФ захочет его поднять со дна Черного моря, восстановить его вряд ли удастся, поскольку запчастей фактически нет.

Об этом рассказал в комментарии "Радио Свобода" спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. По его словам, на этом катере было установлено ракетное вооружение, радиус действия которого достигал 130 километров. Он подчеркнул, что таких кораблей в составе Черноморского флота было всего три, поэтому его потопление можно отнести к существенным потерям ЧФ РФ.

"Этот проект больше не строится. Соответственно, восстанавливать такие единицы фактически невозможно. Но в данном случае мы видели, что она затонула, поэтому эту единицу можно считать уничтоженной", – добавил спикер ВМС ВСУ.

Видео дня

Плетенчук отметил, что россияне проводили поисково-спасательную операцию с начала дня. Относительно количества потерь личного состава пока верифицированной информации нет.

Могут ли россияне поднять катер со дна моря

По словам Плетенчука, учитывая стоимость уничтоженных корабельных единиц, практика их подъема есть во многих флотах мира.

"Но учитывая то, что эти единицы давно сняты с производства, восстанавливать ее будет очень сложно. Соответствующих запчастей фактически больше нет. Дата его строительства говорит о том, что запчасти для него уже не выпускаются. Даже если эту единицу поднимут и, скорее всего, должны поднять, учитывая, где она затонула, о восстановлении пока говорить рано", – пояснил он.

Уничтожение катера "Ивановец": это стоит знать

В ночь на 1 февраля Главное управление разведки провело спецоперацию вблизи временно оккупированного Крыма. В результате атаки дронов был потоплен российский катер "Ивановец", рассказали в разведке.

Впоследствии в Военно-Морских силах ВСУ сообщили, что на его борту могло находиться 40 моряков. Пока судьба экипажа неизвестна.

Стоит отметить, что стоимость уничтоженного катера "Ивановец" составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: