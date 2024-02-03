Более 90% техники россиян – это восстановление советского наследия, уточнил Коваленко.

Россия может пойти на какие-то переговоры по завершению войны против Украины только при одном условии – опустошение складов с военной техникой. Ориентировочные сроки использования всего имеющегося на этих складах вооружения составляют два года.

Такую оценку дал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что Москва не успокоится, пока не захватит территории, на которые положила глаз.

"Но даже после этого Россия не успокоится, если у нее будут соответствующие силы. А чтобы были эти силы, ей нужна возможность передышки, возможность уменьшать ведение боевых действий. Благодаря этому РФ будет увеличивать производство и накапливать технику", – добавил Коваленко.

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Он объяснил, что речь идет не о производстве новой техники, а о восстановлении старых образцов. Сейчас у оккупантов нет возможности полностью укомплектовать ею подразделения.

"Более 90% техники россиян – это восстановление советского наследия. Сейчас армия РФ вынуждена вести боевые действия с учетом дефицита этой техники, который вызван несовершенством военно-промышленного комплекса обеспечивать группировку численностью 470 тысяч личного состава штатной комплектацией. У них просто нет возможности выдавать столько техники, чтобы все подразделения были на 100% укомплектованы, а техника, со своей стороны, которую они восстанавливают, ее количество на складах и центрах хранения уменьшается", – сказал Коваленко.

По мнению эксперта, РФ может попытаться пойти на какие-то переговоры только тогда, когда будет полностью опустошена или истощена. Ориентировочные сроки исчерпания техники на складах составляют месяцы.

"Если же она не пойдет на эти переговоры, но не сможет удерживать те территории, которые захватила, и будет вынуждена без каких-либо переговорных процессов и с более тяжелыми последствиями, просто шаг за шагом, отступать. К сожалению, ориентировочные сроки завершения полного опустошения складов – это примерно два года", – резюмировал эксперт.

Война с Россией: это стоит знать

Украина потопила уже пятую часть Черноморского флота РФ, пишет Bild. Еще весной 2022 года Москва называла его "непобедимым" – тогда он насчитывал 73 корабля. В открытом море и в доках было уничтожено уже 13 суден. после уничтожения в Крыму морскими беспилотниками ракетного катера "Ивановец" потери ЧФ РФ, если судить по общему тоннажу кораблей, составляют уже 20%.

Тем временем на фронте враг продолжает нести потери. По данным Генштаба, в течение суток 3 февраля ракетные войска Вооруженных сил Украины ударили по одному району расположения армии России. Уничтожено артиллерийское средство противника. В свою очередь, украинская авиация накрыла 12 районов дислокации войск врага.

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