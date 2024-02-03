Новость об ударе ведомство опубликовало вечером.

Ракетные войска Вооруженных сил Украины ударили по одному району расположения армии России. Об этом официально сообщил вечером Генштаб.

Среди уничтоженного упоминается 1 артиллерийское средство противника, говорится на странице ведомства в Facebook.

За боевые сутки 3 февраля украинские пилоты накрыли 12 районов дислокации войск врага.

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Со своей стороны подразделения РФ 54 раза применили авиацию по Украине, также было 33 обстрелов из РСЗО.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - указал Генштаб.

В России расстреляли пилота - ГУР дало предупреждение

Сегодня Главное управление разведки Украины сообщило, что в российском Энгельсе расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95. Военный участвовал в ракетных ударах по Украине, он причастен к ряду смертей, говорят в ГУР. Там предупредили, что у разведки есть личные данные всех подобных преступников.

Также в ГУР уточнили, что Стегачев Олег Сергеевич получил огнестрельное ранение. Достоверно не известно, жив ли он.

Следом международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что упомянутый пилот также участвовал в кровавых бомбардировках гражданских в Сирии.

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