В 2021 году его приговорили к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Российский солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых сослуживцев в 2019 году, попросился в частную военную компанию "Вагнер".

По данным российских СМИ, в исправительную колонию №2 в Тюмени, где он отбывает наказание, приезжали вагнеровцы. Шамсутдинов записался в добровольцы и даже попал в список, однако на войну его не взяли.

"Вагнеровцы сослались на то, что "народу уже и так много, ты пока не нужен". При этом другие заключённые, согласившиеся на участие в СВО, из колонии всё же уехали", - говорится в сообщении.

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Дело Шамсутдинова

Как известно, инцидент произошел в ЗАТО Горный Забайкальского края в конце октября 2019 года. Рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из автомата АК-74М .

В результате этого погибло восемь человек, еще двое получили ранения. Были убиты четверо рядовых, а также ефрейтор, сержант, старший лейтенант и капитан. Сам солдат сдался без сопротивления.

Позже он рассказал, что действовал в тот день бессознательно. По словам Шамсутдинова, в армии он столкнулся с издевательством и дедовщиной.

В январе 2021 года суд признал его виновным в массовом убийстве и приговорил к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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