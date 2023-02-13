Даниил Соловьев работает моделью в Лондоне.

В социальных сетях опубликовали фотографии младшего сына российского пропагандиста Владимира Соловьева, который живет и работает в усиленно им критикуемом "загнивающем Западе".

На днях выяснилось, что 21-летний Даниил Соловьев обитает в Лондоне и зарабатывает на жизнь моделью. На некоторых опубликованных фото парень позирует в женской одежде, с маникюром и макияжем.

Тем временем его отец активно выступает против ЛГБТ-сообщества и за то, чтобы отправлять на фронт солдат срочной службы. Также во время одного из эфиров Соловьев призывал ударить по европейским столицам ракетами: "Берлин, Париж, Лондон и Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится - от использования тактического ядерного оружия?".

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Стоит отметить, что оба сына Соловьева призывного возраста, но ни один не служит. Известно, что 34-летний сын пропагандиста Александр Соловьев - режиссер, учился в Лондоне, сейчас снимает рекламные ролики в РФ.

Даниил Соловьев - что еще о нем известно

Даниил - сын Соловьева от третьего брака с моделью Эльгой Сэпп, которая является дочерью юмориста Виктора Коклюшкина. Парень окончил престижную Ломоносовскую школу в Москве.

Сообщается, что его фото, которые разошлись по сети, были сделаны в рамках рекламной кампании салона красоты "Контора Владислава Лисовца".