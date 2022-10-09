Скорее всего, результатом арестом военных в Москве станут громкие увольнения.

Российский президент Владимир Путин не готов к варианту, по которому он окончательно передаст кому-то из окружения свою власть.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал российский юрист Марк Фейгин.

По его словам, самая вероятная кандидатура на пост президента Николай Патрушев, но с ним схема передачи власти, как с Медведевым, не пройдет.

"Путин готов передать власть только самому себе, больше никому. Придумать такую схему, при которой он если бы и спрятался, то имел шанс вернуться, как было с Медведевым. С Патрушевым и семейством такое не пройдет. Добровольный вариант такой смены я исключаю", - сказал Фейгин.

Юрист мало верит в госпереворот. Говоря о тайном аресте военных в Москве после взрывов на Крымском мосту, Фейгин уточнил, что его друзья, проживающие или работающие в центре столицы, никаких следственных мероприятий не видели.

"Речь идет не о масштабной акции, а об обеспечении мер. Они нужны для того, чтобы видимо поменять кого-то из руководства. Просто отставить и назначить кого-то следующего. Я не думаю, что речь идет о какой-то силовой составляющей. По крайней мере, пока. Никто ничего не видел. Никто ничего не подтверждает пока. Может, это не видно глазу. А если это не видно глазу, значит, идут какие-то оперативные мероприятия. То, что кого-то снимут, кого-то оставят - может быть так", - допустил Фейгин.

Он также добавил, что в случае продолжения поражений Кремль будет вынужден "кинуть народу кость", что согласуется с вариантом о перестановках в Минобороне Шойгу или Генштабе ВС РФ.

Переворот в Кремле - детали

Последний месяц в медиапространстве активно обсуждают смену российского руководства. Противостояния между Минобороны, Путиным и частными военными компаниями Пригожина, которые не подчиняются военному руководству, вышли на новый уровень, когда Кадыров открыто раскритиковал Шойгу из-за якобы бездарного управления солдатами.

По мнению западных аналитиков, кремлевские пропагандисты и ближайшее окружение Путина делают все, чтобы отбелить репутацию президента на фоне постоянных поражений на поле боя перед гражданами.

Хотя те же аналитики уверяют, что в настоящее время военными действиями России на поле боя руководит сам Путин.

После подрыва Крымского моста в Москве, по сообщению украинской разведки, в Москве прошли тайные задержания военных. В город зашли "элиты" Росгвардии - дивизия имени Дзержинского.

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