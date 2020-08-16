Переданные России боевики "Вагнера" рассказали новую версию, как попали в Беларусь

По словам одного из "вагнеровцев", им предложили работу на нефтяных объектах в Сирии и Ливии.

Задержанные в Минске российские боевики ЧВК «Вагнера» после возвращения в РФ заявили, что направлялись в Ливию и Сирию по объявлению на «Авито».

Читайте такжеЗеленский о выдаче "вагнеровцев" России: последствия будут трагическимиОб этом несколько переданных РФ боевиков заявили в эфире телеканала «Россия 24», передают РИА Новости.

По их словам, о том, что в Беларуси должны состояться президентские выборы, они якобы не знали.

Как отметил один из «вагнеровцев», им предложили работу на нефтяных объектах. При этом от них требовался опыт участия в боевых действиях, особенно на Донбассе и в Сирии. В санатории «Белорусочка» они якобы находились временно.

Задержание «вагнеровцев» в Беларуси: предыстория

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ЧВК «Вагнера», 32 – под Минском, еще одного – на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям по проверке причастности задержанных к совершению преступлений в Украине. 30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции. 9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера».

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».

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Автор: Катерина Шварц