В ЧВК Пригожина якобы уже нет необходимости в наборе новых боевиков.

Террористическая частная военная компания "Вагнер" официально объявила о "прекращении на неопределенный срок" набора новых наемников.

Как сообщает Телеграм-канал "Вагнера", который публикует актуальные вакансии, пока нет "острой необходимости набора новых рекрутов".

"В связи с наличием большого кадрового резерва в ЧВК "Вагнер" на данный момент отсутствует острая необходимость набора новых рекрутов. Работа региональных центров по набору в ЧВК "Вагнер" прекращается на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

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Судьба "Вагнера"

После неудачного мятежа "Вагнер" выдворили в Беларусь. Диктатор Александр Лукашенко встретил наемников чуть ли не "хлебом-солью".

Наемники ЧВК "Вагнер" начали массово прибывать в Беларусь после неудачного бунта в конце июня. Украинские пограничники вчера сообщали, что в Беларуси находились примерно 5 тыс."вагнеровцев". Кремлевское финансирование, вероятно, сократилось, поэтому Пригожин больше не набирает новых боевиков.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Беларуси группа членов частной военной компании"Вагнер" переброшена в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора).

В польском Сенате ожидают, что преступная группировка "Вагнер", которая сейчас накапливает силы на территории Беларуси, начнет террористическую операцию в Сувальском коридоре, сочетающем Польшу и Литву.

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