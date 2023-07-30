Вице-маршалок заявил, что в случае нападения террористов встретит не только польская, но и американская армия.

В польском Сенате ожидают, что преступная группировка "Вагнер", которое сейчас накапливает силы на территории Беларуси, начнет террористическую операцию в Сувальском коридоре, объединяющем Польшу и Литву.

Об этом сказал вице-маршал польского Сената Михал Каминский в эфире телемарафона.

"Я не могу исключить и никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы протестовать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с Востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего это будет как террористическая операция группы "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в Украину", - сказал он.

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По его словам, любые провокации группы "Вагнер" возможны, хотя вице-маршалок напомнил, что на территории Польши уже находятся американские солдаты.

"Лукашенко делал намек на Жешув. Ну, пусть заходят. Они там встретят не только польскую, а еще и американскую оборону. Единственный вопрос в этом случае: кто будет платить за их гробы, в которых их будут посылать обратно в Россию", - подчеркнул Каминский.

Он отметил, что в случае если" вагнеровцы " зайдут в Сувальский коридор на литовской территории, то Польша непременно встанет на защиту своего соседа по НАТО - альянсу.

"Никто не сомневается, что если потребуется, то мы будем защищать Литву, это для нас святое", - добавил он.

Угроза "Вагнера"

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Беларуси группа членов частной военной компании"Вагнер" переброшена в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора).

Моравецкий считает, что это "шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". По мнению чиновника, "вагнеровцев" могут переодеть в форму белорусских пограничников, и под таким прикрытием они способны пытаться помогать нелегалам попадать в Польшу и изнутри расшатывать ситуацию в стране.

Справка УНИАН. Сувальским коридором условно называют линию вдоль польско-литовской границы, которая идет с белорусской территории до российской Калининградской области. Длина этого условного коридора примерно 100 километров.

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