Его якобы собирался устроить российский военнослужащий.

В России заявили, что задержали военнослужащего РФ, который готовил теракт на одном из кораблей Черноморского флота.

В Федеральной службе безопасности заявили, что военнослужащего Военно-морского флота РФ якобы завербовали украинские спецслужбы. Он должен был совершить теракт на корабле, несущем "высокоточное" ракетное вооружение.

У военнослужащого изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также его подозревают в передаче "гостайны" Украине.

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Против военного могут открыть уголовные дела по статьям 205 ("террористический акт"), 222.1 ("незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("государственная измена"), 283 ("разглашение сведений, составляющих государственную тайну") УК России. Ему грозит пожизненное заключение.

Потери Черноморского флота РФ

Напомним, в начале полномасштабной войны украинские военнслужащие уничтожили российский десантный корабль "Саратов", который находился в порту временно оккупированного Бердянска.

Также прошлой весной был уничтожен флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Летом стало известно, что в акватории Черного моря противокорабельными ракетами "Harpoon" потопили российский буксир "Василий Бех".

Осенью в Севастопольской бухте были повреждены четыре российских корабля, в том числе новый флагман "Адмирал Макаров" и морской тральщик "Иван Голубец".

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