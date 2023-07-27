Отмечается, что Кремль не пойдет на прямой конфликт со странами НАТО.

Черноморский флот Российской Федерации усиливает военное присутствие в Черном море. Вероятно, это попытка создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в районе.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Украинский военный медиа-центр и Министерство обороны Великобритании сообщили, что российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы усилить блокаду Украины. Украинский военный медиа-центр сообщил, что Черноморский флот усиливает боевые действия, подготовку своих надводных сил и морской авиации.

Однако Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов. Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, которые идут в украинские порты.

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Маловероятно, что Россия попытается ввести такую полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая членов НАТО - Румынию, Болгарию и Турцию, которых Кремль до сих пор старался избегать.

Нынешняя российская "поза" в Черном море, скорее всего, свидетельствует о том, что Россия создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, одновременно выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов давления.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российский корвет "Сергей Котов" патрулирует судоходный путь между проливом Босфор и Одесской областью и что корвет может быть частью оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по оценке российских сил, направляются в Украина.

20 июля Минобороны России заявило, что российские силы будут рассматривать все суда, следующие в Украину, как потенциальные перевозчики военных грузов. Российское оппозиционное издание "Астра" сообщило 24 июля, что Служба государственной безопасности России объявила об обыске иностранного грузового судна, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону, и опровергла его проход через Керченский пролив.

В ФСБ заявили, что судно могло доставлять взрывчатку в Украину, поскольку в составе экипажа корабля числятся 12 граждан Украины, и заявили, что будут обыскивать другие суда, пересекающие Керченский пролив.

Ситуация в Черном море - последние новости

После выхода их "зерновой сделки" 17 июля Россия вернудаль к уничтожению украинской портовой инфраструктуре, в том числе и по хранилища с зерном. Кроме того, Москва снова начала угрожать полностью заблокировать Ченое море для Украины.

Так, в Минобороны РФ заявили, что будут атаковать все гражданские суда, направляющиеся в украинские порты, и будут считать их такими, что перевозят военные грузы. При этом представитель Совбеза Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон не будет участвовать в военной защите зернового коридора. В свою очередь временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что РФ заминировала подходы к украинским портам для подрыва гражданских судов.

Также существует вероятность провокаций в Черном море, чтобы потом обвинить Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя возможность провокаций со стороны Кремля, указал, что Кремль может пойти на любой шаг.

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