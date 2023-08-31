Губернатор заявил, что они все сбили.

Сегодня утром в российском Брянске заявили о сбитии трех беспилотных летательных аппаратов. В сети публикуют фото и видео их пролета.

Губернатор области Александр Богомаз заявил, что местные жители заметили над Брянском подозрительные дроны, после этого были подняты подразделения Росгвардии и Министерства внутренних дел. По его словам, росгвардейцы сбили беспилотники самолетного типа с помощью антидронового ружья и специального карабина. Пострадавших и разрушений нет.

В сети публикуют множество видео этой атаки,на которые попали пролеты беспилотников и звуки взрывов. В то же время местные сообщают, что обломки упали в центре города, сейчас там все перекрыто.

Взрывы в Брянске: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа объекты в российских городах массированно атаковали дроны, звуки взрывов звучали в Псковской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской областях и Московской областях.

Российские СМИ сообщали, что один из БПЛА упал на одно из крупнейших предприятий микроэлектроники - завод "Кремний ЭЛ".

Уже вечером того же дня местный губернатор заявил, что Брянск снова под атакой беспилотных летательных аппаратов.

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