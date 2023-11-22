В России на свободу выходят помилованные маньяки, убийцы и насильники.

В России на свободу выпускают помилованных маньяков, насильников и сатанистов, которые демобилизованы после войны в Украине, пишут росСМИ.

Так, за участие в войне в Украине помиловали 33-летнего сатаниста Николая Оголобяка, которого в 2010-м году приговорили к 20 годам колонии по делу о ритуальных убийствах подростков в Ярославле. Банда сатанистов, членом которой был Оголобяк, убила трёх несовершеннолетних девушек и одного парня. Тела жертв расчленили и использовали для оккультных ритуалов.

На фронте Оголобяк воевал в составе зэк-отрядов "Шторм-Z", получил ранение и стал инвалидом. Теперь он вернулся домой.

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Также в Перми освободили Артема Бучина, изнасиловавшего и убившего девушку в 2022 году. На суде прокурор просил для него пожизненное заключение, но Бучин в итоге оказался на свободе уже спустя год, повоевав в составе ЧВК "Вагнер".

Также за службу в "Вагнере" освободились двое калужских убийц и насильников Евгений Татаринцев и Владислав Коробенков. Оба участвовали в убийствах вместе с братьями. Оба насиловали и убили встреченных на улице девушек. Как рассказівают СМИ, матери жертвы, убитой Коробенковым, перестали поступать деньги по компенсации от убийцы — а в результате выяснилось, что он помилован Путиным.

Российские оккупанты после возвращения домой убивают людей

По данным росСМИ, с начала года по состоянию на октябрь российские оккупанты и наемники военизированных структур, которые побывали на войне против Украины и вернулись в РФ, убили по меньшей мере 27 человек. В большинстве таких инцидентов обвиняют "вагнеровцев".

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