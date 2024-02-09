Экс-президент РФ почему-то уверен, что все, кто родился в России, должны по умолчанию поддерживать захватнические устремления Кремля.

Экс-президент России Дмитрий Медведев, а ныне замглавы Совбеза РФ, разразился потоком проклятий в адрес нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Все из-за российских корней украинского генерала.

"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", – написал Медведев в своем Телеграм.

В частности экс-президент России заявил о своей ненависти "ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза", а также к странам Запада. По мнению Медведева, именно Запад "всеми возможными способами" толкал народы России и Украины "к новой гражданской войне".

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Однако самого Сырского Медведев, похоже, ненавидит еще больше и потому осыпает проклятиями. В частности за то, что Сырский не встал на сторону российского агрессора, хотя сам он родом из России.

"[Сырский] был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!" – написал Медведев.

Российские корни Александра Сырского

Как писал УНИАН, Александр Сырский действительно родился на российской территории – во Владимирской области. Но, разумеется, это было еще в советские времена. При этом уже с 15 лет Сырский постоянно проживал в Украине. Лишь в 1980-х годах он ненадолго возвращался в тогда еще РСФСР, когда проходил военную службу в советской армии и учился в Московском высшем общевойсковом командном училище.

С распадом СССР Сырский остался жить в Украине и продолжил службу в уже украинской армии. Он никогда не служил в армии постсоветской России и не давал присягу такому государству, как Российская Федерация. Поэтому обвинения Медведева в адрес Сырского о якобы нарушении им присяги являются ложью.

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