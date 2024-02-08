Украинскую армию возглавил один из самых опытных офицеров, которых сегодня имеет Украина.

Сегодня президент Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. Вместо Валерия Залужного эту должность получил Александр Сырский - генерал, который за последние два года прославился не меньше, чем его предшественник на посту.

Ранние годы

Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржацкого района Владимирской области тогдашней РСФСР. Однако уже в 15-летнем возрасте он переехал в Украину, где живет по сей день.

Еще в советское время Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1986 году он начинал военную карьеру командиром мотострелкового взвода в еще советской армии.

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Служба в ВСУ

С распадом СССР Сырский остался в Украине и продолжил военную службу в уже украинской армии. С 1993 года он командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве на Харьковщине, затем был командиром полка этой дивизии. С 2000-х годов командовал 72-й механизированной бригадой, дислоцировавшейся в Белой Церкви. Дослужился до звания генерал-майора.

В 1996 году окончил с отличием Академию ВСУ, а в 2005 году — Национальную академию обороны Украины с золотой медалью. После этого его начали привлекать к работе главного командного центра ВСУ, где он получил должность заместителя руководителя. Там Сырский был вовлечен в процессы перехода ВСУ на стандарты стран НАТО.

Служба в АТО/ООС

В начале российского гибридного вторжения в Украину Сырский был назначен начальником штаба АТО на Донбассе. В частности, он был одним из главных командиров украинских сил в битве за Дебальцево зимой 2015 года. Также он был привлечен к управлению украинскими войсками в боях за Углегорск, село Редкодуб и Логвиново.

За бои на Дебальцевском плацдарме Александр Сырский получил орден Богдана Хмельницкого III степени, а впоследствии и звание генерал-лейтенанта.

В 2016 году он возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал действия украинских сил на Донбассе. В 2017 году Сырского назначили командующим всей Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, которую впоследствии трансформировали в Операцию объединенных сил (ООС).

В мае-августе 2019 года Сырский командовал Объединенным оперативным штабом ВС Украины, а с 5 августа 2019 года его назначили командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Эту должность он сохранял за собой до 8 февраля 2024 года.

В августе 2020 года получил новое звание – генерал-полковник.

Полномасштабное вторжение России в Украину

С первых дней полномасштабной войны Сырский командовал обороной Киева. Под его руководством вокруг Киева было создано два кольца обороны, он назначал командующих секторов обороны. Именно по его решению был взорван ряд мостов и дамб вокруг столицы, что в тех условиях сделало невозможным российское наступление и проникновение захватчиков непосредственно в Киев.

За успешную оборону столицы и последующее освобождение северных районов Украины 18 марта 2022 года Сырский получил орден Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года получил высшую государственную награду – Героя Украины.

После этого был одним из командующих украинскими силами, которые в течение лета сначала оттеснили россиян от Харькова, а в сентябре провели молниеносное контрнаступление на Харьковщине, в результате которого оккупационные силы были отброшены примерно на те рубежи, где бои идут сегодня.

В период с осени 2022-го до конца весны 2023-го Сырский руководил обороной городов Соледар и Бахмут. В тяжелых боях украинская армия смогла нанести тяжелые потери превосходящим силам захватчиков, а так называемая "ЧВК Вагнер" была фактически уничтожена как значимая боевая сила.

С лета 2023 года Александр Сырский командовал украинскими войсками, держащими оборону на северо-восточном участке фронта – прежде всего возле Купянска.

Семья

Александр Сырский женат на Тамаре Харченко. Имеет двух сыновей - Антона и Александра.

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