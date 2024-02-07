Он заявил, что у России "не останется выбора", следовательно будут применены ракеты со "специальными боеголовками".

Скандальный замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь отметился новой порцией угроз в адрес НАТО и Европы.

Как заявил Медведев в Telegram, европейским лидерам стоит бояться российских ракет со "специальными боеголовками" и "Апокалипсиса".

"Сунак, Шольц, Макрон, норвежские, финские, польские и другие начальники из натовских стран толкмачат, что "мы должны быть готовы к войне с Россией"... Если, не дай Бог, такая война произойдет, то она не пойдет по сценарию СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.). Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ", - заявил Медведев.

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Опальный политик также написал, что ввиду несопоставимости военных потенциалов России и НАТО, "у нас (россиян - УНИАН) просто не останется выбора".

"Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Об этом говорится в наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему", - добавил он.

Медведев также заявил, что западные политики "должны говорить своим избирателям горькую правду, а не держать их за безмозглых идиотов".

Другие заявления Медведева

Как уже упоминалось, 17 января Медведев сделал странное заявление об Украине. Он написал, что ее существование является роковым для самих украинцев и подчеркнул, что не видит места в мире не только власти Украины, которую в России любят называть "бандеровской", но и всей нации.

Бывший лидер РФ назвал Украину "раковым новообразованием", отмечая, что Россия неизбежно заберет себе все ее земли.

Тем временем в офисе президент Украины объясняют, что в последнее время Россия громко "вопит" о "передышке" на фронте. В частности, Михаил Подоляк в этом контексте вспомнил об истеричности Медведева.

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