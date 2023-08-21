Госслужащим башни "Москва-Сити" сказали не выходить на работу.

Работников российских министерств, которые находятся в башне Московского международного делового центра "Москва-Сити", отправили на "удаленку" 24 августа.

Об этом сообщает российский Telegram-канал BRIEF. По их данным, руководство поручило государственным служащим не приходить на места работы в День независимости Украины. "Украинские национальные праздники стали красными днями календаря российского чиновника", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля Управление стратегических комуникаций Апарата Главнокомандующего ВСУ опубликовали анимационный ролик, в котором маленький мальчик делает из рисунка своей семьи бумажный самолетик и запускает его в сторону России.

Самолет превращется в беспилотники, которые атакуют военные объекты захватчиков, а также бьют по Москве. На фоне горящего Кремля появляется надпись "24 августа". "Год возмездия продолжается. Даты меняются. А результат остается - боль и трагедия окупантов", - говорится в сообщении.

Атаки на Москву

Как известно, в начале мая российские власти заявили, что Украина запустили беспилотные летательные аппараты по Кремлю. Было опубликовано видео взрыва дронов над куполом Сенатского дворца.

30 мая Москву и Подмосковье атаковала группа дронов, россияне сообщали о громких взрывах. Российские СМИ выяснили, что в то утро под ударом оказались дома близких к Путину людей.

В июле БПЛА попал в башню центра "Москва-Сити", в которой работают министерства цифрового развития, минэкономразвития и минпромторг.

1 августа беспилотник влетел в ту же башню, в России заявили, что "успешно подавили" один дрон, а остальные сбили. Уже 18 августа в Москве упал дрон, сообщалось о повреждении комплекса для конференций "Экспоцентр".

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