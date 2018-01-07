Деды воевали: в России на баннере соцрекламы изобразили гитлеровский бомбардировщик

В городе Кирове, что в РФ обратили внимание на баннер с социальной рекламой государственного учреждения "Авиалесоохрана", на котором изображен немецкий бомбардировщик времен Третьего рейха Heinkel He 111, что летит над лесом. Об этом сообщает ТСН.uа с ссылкой на пост пользователя портала Оrfosvinstvo на имя UncleDre.

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"Висит уже года четыре, как-то никого не смущает", - написал он. И добавил, что, если присмотреться, создается впечатление, будто самолет только что сбросил бомбы.

Другие пользователи пошутили, что вместо He 111 можно было бы изобразить, например, звездный крейсер из киносаги "Звездные войны".

He 111 был вторым по массовости бомбардировщиком Германии во Второй мировой войне. А также использовался люфтваффе в составе легиона "Кондор" во время гражданской войны в Испании.