Заработала на "Звездных войнах": стало известно, какая киностудия стала самой кассовой в 2017 року

Не только киноактеры получают звание самых кассовых звезд Голливуда, но и киностудии, которые ежегодно снимают культовые киноленты. В этом году победителем рейтинга стала студия Disney. Об этом пишут на Variety.

Больше всего кассовых сборов собрал фильм "Звездные войны: Последний джедай" и "Красавица и чудовище", но в целом киностудия уже второй год подряд является самой успешной и в 2017 году общие кассовые сборы фильмов производства Disney составили 2,27 миллиарда долларов, пишет 24tv.

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Второе место занимает концерн "Warner Bros" с доходом в 2 миллиарда долларов. На третьей позиции разместилась киностудия Universal, кассовые сборы которой составили 1,49 миллиарда долларов.

В целом в первую десятку самых кассовых киностудий вошли компании: 20th Century Fox (1,36 млрд долларов), Sony (948 млн), Lionsgate (879 млн), Paramount (522 млн), STX Entertainment (201 млн), The Weinstein Company (124 млн) и Focus Features (119 млн).