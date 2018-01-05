В сети высмеяли новую российскую медаль, связанную с Украиной (фото)

В России появилась новая медаль за строительство ветки железной дороги в обход Украины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Иракли Комахидзе.

Официального подтверждения учреждения подобной награды в открытых источниках на данный момент не обнаружено.

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"В этот раз попалось новое творение в виде "Медаль за строительство железной дороги Журавка -Миллерово", которой хвастает военнослужащий ЖДВ ВС РФ на своей страничке. Информации по учредителю столь "почетной" награды в сети нет. Но зато есть ссылка на интернет-магазин, где ее можно купить за какие-то 550 деревянных рубля. Тут же обнаружилась и надпись с обратной стороны "медали" - железнодорожные войска ЮВО, похоже, что командование южного округа в доле с этим магазинчиком", - говорится в сообщении.