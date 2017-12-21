Покрасившие снег белой краской российские коммунальщики попали на видео

В российском поселке Удачный под Красноярском сотрудники управляющей компании покрасили снег белой краской. Об этом сообщает 1-LINE.

На видео мужчина наносит кистью краску на снежную скульптуру с надписью «2018».

В организации сообщили, что краска выполняет важную функцию. Она не только делает надпись ярче и белее, но и позволит скульптуре простоять дольше.

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