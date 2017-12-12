В России появилась "патриотичная" новогодняя елка - с Путиным (фото)

В Доме офицеров Забайкальского края РФ нарядили "патриотичную елку", вместе с игрушками на нее повесили небольшие коробки с изображениями российских чиновников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Читы Ирина Трофимова.

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На новогодней елке, в частности, появились фотографии президента РФ Владимира Путина, губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, сенатора от Забайкалья Баира Жамсуева, спикера краевого парламента Игоря Лиханова.

В Доме офицеров пояснили, что решение о "вывешивании чиновников" "просто связано с добрым и светлым праздником", передает FlashSiberia.

Как сообщал УНИАН, в России продают новогодние украшения с нарисованными танками и щелкунчиков-боевиков.