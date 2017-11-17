В суде Москвы шестеро подсудимых перерезали себе вены

В Московском городском суде шестеро подсудимых перерезали себе вены в знак протеста.

Об этом заявил адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян, пишут «Известия».

«Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что порезали себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения более 2,5 лет», - сказал он.

Читайте такжеВ Одесском СИЗО совершила самоубийство женщина, подозреваемая в убийстве 4-месячной дочери

Адвокат рассказал, что его подзащитный проходит по делу о хулиганстве за драку, которая произошла в одном из ресторанов «Тануки» в 2015 году. По словам адвоката, прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и каждый раз продлевают арест фигурантам.

Официально в Мосгорсуде произошедшее пока не прокомментировали.