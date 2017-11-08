Не пытайтесь покинуть настоящее: в подземке Москвы запустили по кольцевой "Россию, устремленную в будущее" (фото)

Московский метрополитен представил тематический поезд, который посвящён выставке в «Манеже» под названием «Россия, устремлённая в будущее».

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Со вторника, 7 ноября, он ходит по кольцевой линии из электродепо «Красная Пресня». Каждый вагон представляет собой тематическую экспозицию. Об этом собщает TJ.

«На этот раз москвичи и гости столицы узнают в пути о промышленности и транспорте, экологии и ИТ, энергетике столицы и многом другом», — отметил замначальника метро Дмитрий Дощатов.

Как сообщал УНИАН, ранее в России поезд не устоял на станции Дно и сошел с рельсов.