В России поезд не устоял на станции Дно и сошел с рельсов
10:11, 29 октября 2017Русский міръ
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Со станции Дно на место аварии были высланы ремонтные бригады. Данных о пострадавших не поступало.
Ремонтный поезд со станции Дно сошел с рельсов в Новгородской области / VladTime
В Новгородской области с рельсов сошли три вагона ремонтно-восстановительного поезда. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС.
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«Поступило сообщение о сходе с рельс 3-х вагонов ремонтно-восстановительного поезда на перегоне Дно — Волот. Сход вагонов произошел на запасном пути Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении.
Со станции Дно на место аварии были высланы ремонтные бригады. Данных о пострадавших не поступало.
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