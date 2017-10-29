В России поезд не устоял на станции Дно и сошел с рельсов

В Новгородской области с рельсов сошли три вагона ремонтно-восстановительного поезда. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС.

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«Поступило сообщение о сходе с рельс 3-х вагонов ремонтно-восстановительного поезда на перегоне Дно — Волот. Сход вагонов произошел на запасном пути Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении.

Со станции Дно на место аварии были высланы ремонтные бригады. Данных о пострадавших не поступало.