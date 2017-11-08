В России за 210 миллионов рублей создадут политический телеканал для детей

Российское информационное агентство ТАСС получит государственные субсидии на создание общественно-политического канала для детей и подростков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок к бюджету 2018-2020 годов.

Финансировать проект будут в сумме 210 млн руб, что составляет по 70 млн руб. ежегодно ($1,2 млн). Деньги будут направлены на "финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет".

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Эти средства будут перераспределены из запланированных расходов на высшее образование, в частности - из субсидий бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим организациям.

Как сообщил руководитель департамента корпоративных коммуникаций ИТАР-ТАСС Дмитрий Перцев, проект будет запущен в 2018 году, он будет реализован "в координации" с Минобрнауки России.

"Под созданием "специализированного канала общественно-политической направленности" имеется в виду "детская [информационная] лента". Будет создана специальная детская редакция. Ее задача - сбор наиболее интересных и важных российских и мировых новостей для школьников", - отметил он.