Местный житель о памятнике "героям Донбасса" в Ростове: доказательство участия России в конфликте

16 октября в Ростове-на-Дону планируют официальное открытие памятника "героям Донбасса", но фактически увидеть его можно уже и сегодня – он не прикрыт тканью.

Инициатор открытия памятника – российская организация "Союз добровольцев Донбасса", передает "Громадське радіо".

Почему местные жители выступили против установки памятника, журналисты спросило у донского казака, блогера Сергея Белогрвардейца, уроженца Ростовской области, сейчас вынужденно проживающего в Украине.

"Так называемые добровольцы из России – это, как правило, асоциальный элемент. Вести себя они не умеют. Возвращаясь из зоны конфликта, они неоднократно совершали преступления, вели себя развязно. Они были возмущены, почему простые люди, видя у них на рукавах повязки "ЛДНР", "Новороссия", не приветствовали их как героев", - вспоминает Сергей.

По его словам, холодные встречи и приемы со стороны местного населения у "добровольцев" вызывали агрессию по отношению к жителям Ростова и других городов области.

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Казаки создание памятника поддержали, говорит Сергей. "Естественно, все "за" этот памятник, считают их героями. Но это ввиду того, что большинство казаков либо одурачено этой пропагандой, либо казаками не являются, а являются ряженными представителями других народов, которые ко всему этому движению "подмазываются", — говорит Белогвардеец.

"Могу сказать, что многие люди боятся выражать протест в отношении Донбасса, Украины, Сирии, потому что методы российский спецслужб известны. Если кто-то красиво это сделает — петицию, мирную акцию в знак протеста против этого памятника, то ему либо пистолет, либо наркотики подбросят и посадят в тюрьму", — говорит блогер.

Житель Ростова-на-Дону Иван попросил не называть его фамилию. На условиях анонимности назвал еще одну причину, по которой люди не хотят видеть этот памятник в своем городе.

По их мнению, памятник подтверждает, что Россия причастна к конфликту на Донбассе.

"Это доказательством того, что Россия вмешивается в дела Украины. Что делать россиянам на Донбассе?", — сказал Иван.

"Если в России сооружаются такие памятники, значит это доказательство того, что россияне воюют на Донбассе", — рассказал ростовчанин.

Иван говорит, чтобы понять, почему ростовчане не хотят упоминать о Донбассе, нужно сходить на кладбище. С 2014 года там появилось много могил молодых мужчин возрастом от 18 до 30 лет.

Как сообщал УНИАН, в российском Ростове появился мемориал "героям Донбасса" с эмблемой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.