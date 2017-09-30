В России застрелили военного, который накануне расстрелял трех солдат своей роты

Солдат, который накануне застрелил трех своих сослуживцев на полигоне в Амурской области, убит во время задержания, сообщает радио Свобода.

По данным российских СМИ, жертвами стрельбы, которую 29 сентября открыл ефрейтор Гасан Абдулахада, стали 28-летний командир его роты и двое солдат 1997 года рождения. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Инцидент произошел 29 сентября во время плановых ночных стрельб. Ефрейтор открыл огонь из автомата по группе бойцов, которая ждала выхода на огневой рубеж. После этого он сбежал, взяв с собой оружие.