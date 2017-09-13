Россиянин взял фамилию "Трамп", чтобы не платить миллионный долг

В российской Перми судебные приставы нашли мужчину, который изменил свою фамилию на "Трамп", чтобы не платить долги. Об этом сообщается на сайте местного управления Федеральной службы судебных приставов.

Оказалось, что у мужчины есть несколько паспортов с разными именами и фамилиями. С их помощью он скрывался от кредиторов.

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Должника в авто остановил инспектор ГПС для проверки документов. Во время нее выяснилось, что у мужчины разные фамилии в паспорте и в водительских правах.

Оказалось, что права числятся в картотеке как потерянные. Дальнейшая проверка показала, что с 2004 года мужчина восемь раз менял паспорт.

Россиянин рассказал, что имеет несколько паспортов и водительских удостоверений, которые он получил в результате смены имени и фамилии или потери предыдущих документов.

После установления всех личностей нарушителя выяснилось, что под разными фамилиями он задолжал около 1,5 млн рублей.

Судебные приставы наложили арест на автомобиль, на котором передвигался должник. Еще одну машину нарушителя передали на хранение представителю кредитной организации.

Напомним, ранее россиянка подала в суд, не получив удовлетворения от погашения кредита. Россиянка заявляет, что исполнила все обязательства по договору, однако обязательства кредитной организации, по ее мнению, "выполнены не в полном объеме".