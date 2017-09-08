Россиянка подала в суд, не получив удовлетворения от погашения кредита

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Панферова подала в Савеловский суд Москвы иск почти на миллион рублей к кредитной организации из-за того, что при погашении кредита не получила обещанное на сайте компании удовлетворение. Название фирмы не уточняется, сообщает РИА Новости.

Представитель суда Константин Тимошенко подтвердил, что такой иск поступил, но процессуальное решение по нему еще не принято.

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Как следует из иска, Панферова в конце августа взяла микрозайм в 5 тысяч рублей. По ее словам, причиной микрозайма стала статья, размещенная на сайте организации. В ней говорится, что "в момент погашения долга многие опрошенные даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма".

Панферова отмечает, что в качестве партнера исследования выступала кредитная фирма, услугами которой она воспользовалась. "Именно данная статья и побудила меня оформить договор микрозайма", - отмечает Панферова.

Она добавляет, что исполнила все обязательства по договору, однако обязательства кредитной организации, по ее мнению, "выполнены не в полном объеме". "Настроение мое не улучшилось, а в момент погашения долга я не испытала внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями, описанными в вышеуказанной статье", - поясняет она в иске.

В связи с этим женщина просит взыскать с кредитной организации 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек в качестве компенсации морального вреда.