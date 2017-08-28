В Екатеринбурге мужчине пришлось пришивать голову после празднования дня рождения

В Екатеринбурге врачи больницы №23 смогли спасти мужчину, которому фактически отрезали голову. Операция длилась несколько часов, сообщают Вести.

После того, как он смог говорить, мужчина рассказал, что он крепко выпил, отмечая свой 38-й день рождения. Что было дальше, он не помнит.

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Очнулся мужчина уже в реанимации с практически заново пришитой головой. Врачи говорят, что пациент поступил в крайне тяжелом состоянии.

"Был риск, что он умрет от сильной кровопотери. Конечно, если говорить по-простому, то у него была фактически отрезана голова. Еще бы нож попал на миллиметр дальше в сторону и перерезал сонную артерию, мы бы оказались бессильны", - рассказал журналистам заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Константин Львов.

Полиция расследует это обстоятельство. Сейчас подозреваются как теща и тесть, которые были дома в то время, когда мужчина выпивал, так и злоумышленники, которые могли порезать его на улице.