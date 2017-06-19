В Мексике фермер погиб после пьяной драки со своей свиньей

12:47, 19 июня 2017
Курьёзы
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Для выяснения всех обстоятельств гибели фермера будут проведены дополнительные экспертизы.

фото factroom.ru

Житель мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, подрался со своей свиньей и погиб. Об этом сообщает Metro.

60-летний фермер Мигель Аная Пабло (Miguel Anaya Pablo) вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и напал на одну из свиней. Защищающееся животное сбило его с ног, после чего откусило мужчине гениталии и три пальца на правой руке.

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Пострадавшего доставили в больницу в соседнем городе Сан-Хуан-Баутиста-Тустепек. Медики оказали ему первую помощь, но не смогли остановить распространение инфекции, занесенной при укусах. Через несколько дней мужчина скончался.

Для выяснения всех обстоятельств гибели фермера будут проведены дополнительные экспертизы.

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Теги: #фермер подрался со свиньей