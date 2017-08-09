Россиянин катал собственную дочь, высунув из окна BMW (видео)

В Красноярском крае России возбуждено уголовное дело в отношении жителя Зеленогорска, который высунул младенца из окна автомобиля и прокатился таким образом. Об этом сообщает местный "7 канал".

Как пишет издание, год назад житель Зеленогорска выложил на странице "ВКонтакте" видео, на котором посадил малыша на окно BMW и пронёсся с ним по трассе на большой скорости. Также он опубликовал фото, где держал ребёнка за ногу на краю крыши многоэтажного дома.

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В СК РФ рассказали историю фото и видео с младенцем: 1 февраля 2016 года мужчина вышел на крышу девятиэтажки города Зеленогорска, взял за левую ногу трёхмесячную дочь и держал её головой вниз на вытянутой руке.

Видео с BMW же было сделано в июне 2016-го года. Установлено, что спорткар принадлежал мужчине. Дочке, которую он катал, тогда было примерно 10 месяцев.

Мужчина сначала заявил, что играл с куклой, но потом признался следователям, что на фото и видео - его старшая дочь. Мужчина живёт с супругой и воспитывает ещё одну дочку - она родилась в этом году.

"7 каналу" в Следственном комитете РФ уточнили, что по словам супруга, жена знает о произошедшем, и полностью поддерживает мужа. Известно, что в 2007 году он совершил кражу в магазине, имеет 4 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Официально отец нигде не работает.

На него завели дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней), максимальное наказание по ней - 3 года лишения свободы и лишение права занимать определённые должности на 5 лет.