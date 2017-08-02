За веру, царя и отечество: в сети нашли страницу пьяного десантника из России, который избил журналиста-пропагандиста

В соцсети «ВКонтакте» нашли страницу российского десантника, который в футболке «Оплота» в Москве напал на журналиста пропагандистского канала и избил его.

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В соцсети десантник зарегистрирован под ником Колобок Ярославкин. На странице десантник размещает посты про православную веру, царя и Донбасс.

Напомним, что сегодня, 2 августа, в Парке Горького в Москве, где 2 августа традиционно отмечается День ВДВ, неизвестный мужчина ударил корреспондента прокремлевского телеканала НТВ.

Это произошло в прямом эфире. На видео видно, что мужчина подошел к камере и выругался, сказав: "это моя страна" и "захватим Украину". Корреспондент попросил его замолчать, после чего получил удар в челюсть.