Макаревич заявил об "ограниченности" россиян

Макаревич осудил пропаганду на российском телевидении, что, очевидно, влияет на сознание многих россиян.

Знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.

Такое мнение Макаревич высказал на личной странице в Facebook после выхода на экраны в России нашумевшего сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по мотивам одноименного романа татарский писательницы.

Читайте такжеЛюбитель "ДНР" актер Охлобыстин атаковал журналистку на пасхальной службе "для избранных" в Москве (видео)

По словам Макаревича, выход сериала спровоцировал волну критики среди россиян из-за того, что сценаристы якобы "переврали" сюжет романа. Музыкант, в свою очередь отметил, что в России многие вообще не читают книги, а только смотрят телевизор, из-за чего являются ограниченными людьми.

Также Макаревич осудил пропаганду на российском телевидении, что, очевидно, влияет на сознание многих россиян.

"Про различия между этими двумя "биологическими видами" умолчу – г*вном закидают. Наши пропагандисты за шесть лет провели безупречную селекцию. Плоды, правда, пожинать только начинаем", – подытожил Макаревич.