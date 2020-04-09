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В России психбольной взял в заложники сестру с двумя детьми и потребовал выкуп

16:56, 09 апреля 2020
Русский міръ
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Вооружен ли мужчина, неизвестно / depositphotos.com

Читайте такжеВ России вооруженный школьник взял в заложники одноклассников (видео)Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление губернатора региона.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Днем 9 апреля он заперся со своими родными в их квартире Ессентукской улице и потребовал большую сумму денег в качестве выкупа за них.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооружен ли мужчина, неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, как в России жестоко избили пенсионера в очереди за медицинскими масками.

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