В России психбольной взял в заложники сестру с двумя детьми и потребовал выкуп

Преступник состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В российском Пятигорске мужчина взял в заложники свою сестру и двух детей.

Читайте такжеВ России вооруженный школьник взял в заложники одноклассников (видео)Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на заявление губернатора региона.

По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Днем 9 апреля он заперся со своими родными в их квартире Ессентукской улице и потребовал большую сумму денег в качестве выкупа за них.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооружен ли мужчина, неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, как в России жестоко избили пенсионера в очереди за медицинскими масками.