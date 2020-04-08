В России жестоко избили пенсионера в очереди за медицинскими масками
14:21, 08 апреля 2020Русский міръ
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Потерпевший 82-летний историк получил черепно-мозговую травму, и у него разбито лицо
Пенсионера повалили на пол / скриншот с видео с камер наблюдения
В Москве неизвестный жестоко избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Читайте такжеВ Минздраве РФ призвали россиян не лечить коронавирус алкоголемЗапись инцидента опубликовали в Telegram-канале Baza.
По предварительным данным, на Назарова напали из-за мелкого конфликта за место в очереди.
Потерпевший получил черепно-мозговую травму, у него разбито лицо.
Сообщается, что подозреваемый уже задержан.
Ранее УНИАН сообщал, как московского хирурга, рассказавшего о нехватке масок, вызвали в прокуратуру.
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