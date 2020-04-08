В России жестоко избили пенсионера в очереди за медицинскими масками

Потерпевший 82-летний историк получил черепно-мозговую травму, и у него разбито лицо

В Москве неизвестный жестоко избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.

Читайте такжеВ Минздраве РФ призвали россиян не лечить коронавирус алкоголемЗапись инцидента опубликовали в Telegram-канале Baza.

По предварительным данным, на Назарова напали из-за мелкого конфликта за место в очереди.

Потерпевший получил черепно-мозговую травму, у него разбито лицо.

Сообщается, что подозреваемый уже задержан.

Ранее УНИАН сообщал, как московского хирурга, рассказавшего о нехватке масок, вызвали в прокуратуру.