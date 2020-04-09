Путин в последнее время работает из бункера – блогер изучил его последние фото (видео)

Блогер сравнил старые и новые фото Путина в кабинете.

Российский блогер Дмитрий Иванов исследовал ряд кабинетов главы Кремля Владимира Путина и пришел к выводу, что тот работает с бункера.

Детальный анализ Иванов изложил в 15-минутном ролике на Youtube.

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По его словам, вытяжка, бронебойные двери и усиленная охрана свидетельствуют о том, что действующий президент РФ сменил Кремль и бомбоубежище.

Сравнивая старые фотографии Путина из кабинета со свежими, Иванов утверждает разницу высоты потолков и ширины дверных проемов: «Это на самом деле так эргономично выглядит, что напоминает бункер», – сказал блогер.

«И самое интересное – с неестественным светом за окном. Мой подписчик говорит, что это – фальшь-окна. Приблизив фото, мы видим какой-то непонятный лазерный датчик, кварцевые лампы», – пояснил Иванов.

Кроме того, блогер заметил место «склейки» фотографий: «Принимая во внимание паранойю Путина, которая прогрессирует с каждым днем, не исключаю, что он работает из бункера».

Как сообщал УНИАН, журналисты обнаружили, что имение на 27 га в Астраханской области на двух островах принадлежит бывшему премьеру России и другу Путина Дмитрию Медведеву.