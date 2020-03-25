Путин призвал россиян не надеяться на "авось" и объявил неделю выходных

Путин решил обратиться к россиянам из-за распространения коронавируса.

Следующая неделя в России будет нерабочей из-за коронавируса, но зарплаты обещают сохранить.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

"Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - сказал он в обращении к гражданам страны.

При этом Путин предупредил россиян, что в случае с коронавирусом не следует надеяться "на авось".

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"Длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А...меня это не коснется". Это может коснуться каждого", - заявил он, призвав россиян "побыть дома".

Как сообщал УНИАН, накануне российский врач в присутствии Путина призвал готовиться к "итальянскому сценарию" с коронавирусом.

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